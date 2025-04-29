Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:39, 29 апреля 2025Из жизни

Студента два раза за неделю спасли с одной горы из-за забытого телефона

В Японии студента два раза за неделю спасли с горы Фудзияма из-за телефона
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В Японии 27-летний студент из Китая, спасенный с горы Фудзияма, вернулся туда за телефоном и снова оказался в беде. Об этом пишет The Guardian.

Неудачливого студента нашли на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. Другой турист, проходивший мимо, заметил у него симптомы горной болезни и вызвал помощь. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Лишь после этого выяснилось, что его спасают во второй раз за неделю.

По словам студента, он вернулся на гору, поскольку после первого спасения забыл там телефон и другие вещи. Удалось ли ему забрать их, не уточняется.

Материалы по теме:
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022
«Я ехал 300 километров на обезболивающих» Как российские байкеры устроили экстремальное путешествие по Заполярью
«Я ехал 300 километров на обезболивающих»Как российские байкеры устроили экстремальное путешествие по Заполярью
22 марта 2022

Местные власти отметили, что произошедшее со студентом должно стать напоминанием об опасности Фудзиямы для неопытных альпинистов.

Фудзияма — действующий вулкан в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота горы — 3,7 километра. Она считается священной, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистов и последователей синтоизма. По официальным данным, ежегодно на гору взбираются примерно 200-300 тысяч туристов.

Ранее сообщалось, что в Австралии пожилой водитель застрял в пустыне на пять дней. Он хотел опробовать местную трассу для полноприводных машин, но начались проливные дожди, которые размыли дорогу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил текущее развитие украинского конфликта

    Лавров назвал способ решить конфликт на Украине

    В России появился первый Гастротуристический атлас

    Безопасность в российском городе обеспечат с помощью искусственного интеллекта

    В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о якобы угрозе распространения холеры

    Лавров призвал не читать заявления украинских властей на ночь

    Лавров высказался о прямых переговорах с Украиной

    Сябитова назвала Джеки Чана секс-символом

    Опытная путешественница рассказала о жизни в одном из самых красивых сел в России

    МИД России призвал Германию прекратить убивать граждан Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости