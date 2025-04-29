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14:24, 29 апреля 2025Наука и техника

В США оценили российский боевой ледокол

TNI: Боевой ледокол «Иван Папанин» расширит возможности России в Арктике
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550, который построили для Военно-морского флота (ВМФ) России, расширит возможности Москвы в Арктике. Эффективность корабля оценило американское издание The National Interest (TNI).

«Этим летом корабль официально войдет в состав Северного флота ВМФ России, что увеличит региональные возможности Кремля. Это первый класс военных кораблей, специально предназначенных для операций в Арктике», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что «Иван Папанин» — это полноценный боевой корабль, который вооружен артиллерийской установкой АК-176МА и пулеметами. Также ледоколы проекта 23550 могут нести крылатые ракеты «Калибр» или «Уран» в контейнерных пусковых установках.

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В публикации подчеркнули, что у Военно-морских сил США нет подобных кораблей. Береговая охрана эксплуатирует два тяжелых ледокола Polar Star и Healy, но они не обладают полноценными боевыми возможностями. По словам автора, наличие кораблей проекта 23550 указывает на готовность Москвы к новому виду холодной войны.

Ранее в апреле стало известно, что «Иван Папанин» прибыл на Северный флот для прохождения испытаний. Корабль будут испытывать в акватории Северного Ледовитого океана.

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