Корабль «Иван Папанин» прибыл на испытания

Патрульный корабль «Иван Папанин» прибыл на базу Северного флота для испытаний

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 прибыл на Северный флот для прохождения испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В главную базу Северного флота — город Североморск прибыл патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" для прохождения очередного этапа испытаний. Экипаж корабля совершил межфлотский переход из Балтийского в Баренцево море», — говорится в сообщении.

Корабль пройдет ряд испытаний, включая ледовые испытания в акватории Северного Ледовитого океана.

Боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в 2019 году, а в 2024-м начались испытания. Корабль можно эксплуатировать в любых зонах мореплавания, преодолевая лед толщиной до 1,7 метра. «Иван Папанин» вооружен артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 миллиметров.

В декабре 2024 года стало известно, что патрульный корабль «Николай Зубов» проекта 23550 планируют передать Военно-морскому флоту России в 2027 году.