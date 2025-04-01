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15:58, 1 апреля 2025Наука и техника

Корабль «Иван Папанин» прибыл на испытания

Патрульный корабль «Иван Папанин» прибыл на базу Северного флота для испытаний
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 прибыл на Северный флот для прохождения испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В главную базу Северного флота — город Североморск прибыл патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" для прохождения очередного этапа испытаний. Экипаж корабля совершил межфлотский переход из Балтийского в Баренцево море», — говорится в сообщении.

Корабль пройдет ряд испытаний, включая ледовые испытания в акватории Северного Ледовитого океана.

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Боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в 2019 году, а в 2024-м начались испытания. Корабль можно эксплуатировать в любых зонах мореплавания, преодолевая лед толщиной до 1,7 метра. «Иван Папанин» вооружен артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 миллиметров.

В декабре 2024 года стало известно, что патрульный корабль «Николай Зубов» проекта 23550 планируют передать Военно-морскому флоту России в 2027 году.

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