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18:28, 29 апреля 2025Спорт

Вяльбе высказалась о попадании снаряда ВСУ в дом Большунова

Вяльбе о попадании снаряда ВСУ в дом Большунова: Жуткая трагедия
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о попадании снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дом трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе отметила, что не очень понимает, как это комментировать. «Саша не ответил мне как на звонок, так и на сообщение. Я на связи с родителями Саши, жуткая трагедия», — заявила Вяльбе.

Ранее на произошедшее отреагировал отец Большунова. Он заявил, что сыну больно. «Это дом его детства. Здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера», — поделился Большунов-старший.

26 апреля стало известно, что дом семьи Большуновых в Брянской области был уничтожен в результате прямого попадания украинского боеприпаса 25 апреля. В результате произошедшего никто не пострадал.

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