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18:50, 30 апреля 2025Спорт

Бывшая жена Сафонова попросила привлечь футболиста к уголовной ответственности

Бывшая жена Сафонова попросила привлечь вратаря к уголовной ответственности
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывшая жена вратаря сборной России и французского ПСЖ Матвея Сафонова Анастасия Казачек попросила привлечь футболиста к уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza Sport.

По информации источника, Казачек написала заявление в Федеральную службу судебных приставов. После этого сотрудники службы начали доследственную проверку. При этом, по словам защиты, Сафонов исправно платит алименты и не пропустил ни одного платежа.

Ранее Казачек рассказала, что согласно решению суда, футболист должен платить 1/4 от своей зарплаты. При этом сторона Сафонова решила обжаловать решение в Верховном суде России.

7 июня стало известно, что Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу Казачек, однако футболист по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

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