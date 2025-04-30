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14:24, 30 апреля 2025Наука и техника

Экипаж корабля Shenzhou-19 вернулся на Землю

«Синьхуа»: Экипаж корабля Shenzhou-19 вернулся со станции Tiangong на Землю
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Florence Lo / Reuters

Экипаж пилотируемого космического корабля Shenzhou-19 вернулся с околоземной станции Tiangong на Землю. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Спускаемая капсула с тайконавтами Цай Сюйчжэ, Сун Линдуном и Ван Хаоцзэ приземлилась сегодня, 30 апреля, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР. Изначально возвращение на Землю планировалось на 29 апреля, однако из-за неподнодящим погодных условий приземление было отложено на сутки.

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20 декабря 2024

Ранее агентство сообщило, что к Tiangong отправился пилотируемый корабль Shenzhou-20 с экипажем — тайконавтами Чэнь Дуном, Чэнь Чжунжуем и Ван Цзеном — на борту.

В октябре 2024 года Центральное телевидение Китая рассказало, что китайский пилотируемый корабль Shenzhou-19 с тремя тайконавтами на борту успешно пристыковался к околоземной орбитальной станции Tiangong.

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