Александр Мостовой заявил, что у «Краснодара» есть шансы на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Odds.ru.

Мостовой заявил, что у «Краснодара» есть шансы, так как петербургскому «Зениту» будет нелегко догнать их. «Да и футбол простая игра, выходи и выигрывай, все зависит от самого "Краснодара". Когда, если не сейчас, они должны стать чемпионами?» — посчитал он.

В последнем матче «Краснодар» одержал победу над «Динамо» из Махачкалы. Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, после 26 матчей «Краснодар» продолжил лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Зенит» отстает на четыре очка.