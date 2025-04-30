На Украине раскрыли способ разрешения разногласий с США по новой сделке

Шмыгаль: Киев будет разрешать разногласия с США по сделке на консультациях

В случае возникновения разногласий по работе совместного украинско-американского фонда после заключения сделки по недрам, Киев и Вашингтон будут разрешать их на совместных консультациях. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Споры по соглашению о недрах будут разрешаться путем консультаций», — заявил глава украинского правительства.

В предыдущей версии соглашения предполагалось, что споры по разногласиям будут разрешаться в судах на территории США.

Ранее Шмыгаль раскрыл детали будущей ресурсной сделки с США. По его словам, обсуждение ратификации документа начнется в Верховной Раде 1 мая.