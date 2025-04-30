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16:44, 30 апреля 2025Экономика

В российской школе пожаловались на засилье змей

Mash: В Уфе в коридорах школы несколько лет видят змей
Виктория Клабукова

В одной из школ Уфы расплодились змеи. Пресмыкающиеся ползают прямо по коридорам, передает Telegram-канал Mash.

На засилье змей жалуются родители учеников школы № 53 микрорайона Максимовка. По их словам, рептилий в образовательном учреждении замечают уже несколько лет. Благоприятные условия для змей в здании обеспечили протечки в подвале — в цокольных помещениях стоит сырость. Обращения к директору и местным властям проблему не решили, подчеркивают родители.

В последние дни с массовым пробуждением змей столкнулись жители Подмосковья. Гады начали просыпаться от спячки по всей Центральной России, но таких клубков змей в Московской области не видели годами.

Ранее змея заползла в одну из школ Томска. Животное обнаружили в фойе. Благодаря интернету сотрудники учреждения выяснили, что змея ядовита. В санэпидемстанции посоветовали работникам самим расправиться с рептилией и выкинуть ее. Как оказалось позднее, в школу проник обыкновенный уж. Змея испугала и воспитанников детского сада на юго-востоке Москвы. В длину она достигала полтора метра и внешне напоминала гадюку.

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