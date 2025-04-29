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18:27, 29 апреля 2025Экономика

Жители Подмосковья испугались расплодившихся змей

В Подмосковье массово просыпаются змеи
Виктория Клабукова

Жители Подмосковья все чаще сталкиваются со змеями. Кадрами скоплений пресмыкающихся делится Baza в Telegram.

Змеи просыпаются от спячки по всей Центральной России. Однако в таком количестве в Московской области их не видели давно. С потеплением в разных районах Подмосковья стали появляться целые клубки змей. Накануне майских праздников массовое пробуждение змей представляет большую опасность для любителей отдохнуть на природе.

Ранее врачи дали россиянам советы на случай укуса гадюки. Так, отсасывать змеиный яд из раны небезопасно — вместо этого следует обеспечить неподвижность пострадавшего, чтобы яд не распространился по телу, очистить рану водой и наложить повязку.

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