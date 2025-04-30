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21:41, 30 апреля 2025Спорт

Устюгов рассказал о взаимоотношениях с Большуновым

Лыжник Устюгов о взаимоотношениях с Большуновым: Есть неприязнь друг к другу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Большуновым. Его слова приводит Metaratings.ru.

Устюгов заявил, что Большунов нервничает, когда понимает, что его могут обыграть. «Есть неприязнь друг к другу. У меня неприязнь ко всем, кто ко мне неуважительно относится», — подчеркнул он.

4 марта во время полуфинала спринта на чемпионате России между Устюговым и Большуновым произошла стычка. Позднее Большунова оштрафовали за то, что во время поворота он перестроился на лыжню Устюгова и наехал на его лыжи.

Устюгов заявил, что извинится перед Большуновым за мах палкой. Спортсмен рассказал, что был разозлен тем, что Большунов наехал ему на лыжи.

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