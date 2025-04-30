Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 30 апреля 2025Россия

В России назвали уловкой предложение Зеленского о перемирии

Рогов назвал уловкой предложение Зеленского установить 30-дневное перемирие
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Предложение Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии — уловка, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

Так он прокомментировал предложение украинского политика, который призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. Зеленский также фактически отверг предложение Москвы о перемирии в честь Дня Победы.

«Предложение Зеленского — очередная уловка и лицемерие. Для него 30 дней — это оптимальное время, чтобы как раз перераспределить силы на фронте, окопаться и подготовиться к отражению нашего наступления», — сказал Рогов.

Отмечается, что месяц перемирия дает возможность Киеву перегруппировать подразделения ВСУ и передохнуть, а также насильно мобилизовать людей с улиц и получить поддержку.

Президент России Владимир Путин объявил о новом перемирии в зоне СВО в честь Дня Победы 28 апреля. Оно продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая и станет вторым с начала проведения специальной военной операции.

Первое такое перемирие было приурочено к празднику Пасхи и длилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. В Минобороны заявляли, что Россия придерживалась режима прекращения огня, а со стороны ВСУ было зафиксировано 4900 нарушений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв бомбы у готовивших теракт в Ханты-Мансийске украинских агентов попал на видео

    ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы после взрыва бомбы в Ханты-Мансийске

    В МИД прокомментировали публикации западных СМИ о возможном признании Крыма российским

    Старт купального сезона на черноморских курортах отложили

    Готовивших теракт против российского военного агентов Украины арестовали

    Два российских хоккеиста оказались в лидерах снайперской гонки Кубка Стэнли

    Раскрыты траты звезды «Фабрики звезд» на свадьбу

    Кинолог назвал самую дружелюбную породу собак и предостерег ее владельцев

    Раскрыта просьба Зеленского Трампу в Ватикане

    Стало известно о прошедшем 10 километров с обморожением российском бойце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости