Угрозу полномасштабной войны Индии и Пакистана оценили

Политолог Тарасов заявил об угрозе полномасштабной войны Индии и Пакистана

Существует угроза полномасштабной войны между Индией и Пакистаном, заявил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Нынешний конфликт носит спланированный характер, полагает политолог. Он отметил, что события, которые привели к эскалации, с момента образования Индии и Пакистана возникали часто и действительно приводили к войнам, коротким и длительным. Однако стороны приспособились и адекватно реагировали на стычки, которые повторялись время от времени, и вступали в мирный диалог, сообщил эксперт.

На теракт в Кашмире по туристическим объектам Индия отреагировала неадекватно, потому что сразу заявила о том, что будет отказываться от соглашения по распределению вод Инда, что очень болезненно для Пакистана, считает Тарасов. Он добавил, что страна также заявила о стремлении привести в боевую готовность чуть ли не многомиллионную армию, после чего начались взаимные угрозы и заявления обвинительного характера.

«Прогнозы, которые стали поступать в этой ситуации как в Индии, так и в Пакистане, говорили о длительном конфликте. Инцидент кровавый, да, 26 человек погибло, но из чего они исходят, что война должна нести длительный характер? Израильская разведка считает, что теракт в Кашмире — это индийский вариант событий в Израиле, когда [палестинское радикальное движение] ХАМАС нанесло удар по Израилю, что привело к большому региональному катаклизму — война в Газе продолжается», — поделился политолог.

Конфликт приобретает серьезный характер спланированного действия, существует угроза полномасштабной войны, однако мировая общественность смотрит на нее как-то отстраненно, хотя там может начаться война, обратил внимание эксперт. В этом случае будет задействован Китай, который заявлял о поддержке Пакистана, и часть пути проекта «Один пояс, один путь» будет блокирована конфликтной зоной, добавил он. При этом мировые державы, и Америка, и Россия, отреагировали на эскалацию нейтрально.

С пакистанской стороны звучали заявления, что нужно создать нейтральную комиссию, чтобы разобраться, что действует какая-то третья сторона, которая пытается дестабилизировать обстановку в этом регионе. Силы, которые развязали эту войну, требуют какой-то новой игры со стороны мировых держав: поддержат ли американцы Индию, как поведет себя Китай, как поведет себя Россия? Станислав Тарасов политолог

Эксперт подчеркнул, что сейчас многое будет зависеть от действий мировой дипломатии. Тарасов указал на необходимость выведения проблемы на уровень большой политики, создания мировой конференции с участием лидеров Совета безопасности ООН, введения миротворческих сил и так далее.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил о планах Индии нанести удар по стране в течение 24-36 часов. Такое мнение в соцсети Х выразил.

Ранее на границе Индии и Пакистана в районе Джамму начались боестолкновения. На появившихся в сети кадрах работала артиллерия.

