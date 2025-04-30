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00:41, 30 апреля 2025Мир

Разведка Пакистана подтвердила информацию о подготовке Индии к нанесению удара

Министр информации Пакистана Тарар: Индия нанесет удар в течение 24-36 часов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение следующих 24-36 часов. Об этом заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.

По его словам, данную информацию подтвердила разведка страны. Тарар предупредил, что Исламабад даст решительный ответ на любую агрессию. «Индия будет нести полную ответственность за возможные катастрофические последствия в регионе», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на границе Индии и Пакистана начались боестолкновения. До этого глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф допустил, что Пакистан и Индия могут начать войну в течение следующих двух-четырех дней.

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