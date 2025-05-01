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20:58, 1 мая 2025Мир

Захарова прокомментировала удар ВСУ по рынку в Алешках

Захарова: Удар ВСУ по рынку в Алешках — террористическая атака Киева
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Алешках Херсонской области является спланированной террористической атакой, совершенным киевским режимом против мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат заметила, что подобные теракты были бы невозможны без накачки киевского режима западным оружием. Захарова задалась вопросом о том, не заметит ли хотя бы одна международная организация террористического характера совершенного удара. «Ни варварской, бесчеловечной тактики применения нескольких волн атак, чтобы целенаправленно добить раненых и помешать прибывшим на место медикам и спасателям?» — написала официальный представитель МИД.

Захарова призвала журналистов задавать соответствующие вопросы чиновникам международных организаций. По ее мнению, это может привлечь внимание общественности к произошедшему.

Ранее в МИД России назвали атаку ВСУ на Алешки кровавым военным преступлением.

ВСУ атаковали рынок утром 1 мая с помощью дронов. На данный момент известно о 8 погибших и более 20 раненых.

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