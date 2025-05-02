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06:39, 2 мая 2025Россия

Эксперт раскрыл способ защиты жителей приграничья от дронов

Кондратьев: Жители приграничья затягивают дома сетками для защиты от дронов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Жители приграничья затягивают дома сетками, чтобы защититься от украинских дронов, заявил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Эксперт объяснил, что с помощью атак Киев пытается «посеять панику среди мирного населения». Особенно эта цель преследуется в праздничные дни, рассказал Кондратьев.

Ранее в России вступил в силу закон, из которого следует, что сотрудники ведомственной охраны и транспортной безопасности получат право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, но при одном условии — если это необходимо для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов.

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