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00:01, 2 мая 2025Россия

В России охранникам дадут право стрелять при одном условии

В России охранники получат право стрелять по беспилотникам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сотрудники ведомственной охраны и транспортной безопасности получат право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, однако при одном условии — если это необходимо для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий закон вступает в силу 2 мая.

Из текста закона следует, что охранников не только наделяют специальным правом, но также они будут нести ответственность в случае, если превысят свои полномочия — например, для применения огнестрельного оружия не было крайней необходимости.

Вышеизложенные правила прописали также в Воздушном кодексе России. Аналогичное право на применение силы и специальных средств для защиты объектов от беспилотников получили сотрудники транспортной безопасности.

Ранее в Московской области бывший полицейский сбил беспилотник из охотничьего ружья. В результате летательный аппарат упал в поле. После этого МЧС запретило россиянам сбивать дроны подручными средствами.

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