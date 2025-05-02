В России охранникам дадут право стрелять при одном условии

В России охранники получат право стрелять по беспилотникам

Сотрудники ведомственной охраны и транспортной безопасности получат право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, однако при одном условии — если это необходимо для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий закон вступает в силу 2 мая.

Из текста закона следует, что охранников не только наделяют специальным правом, но также они будут нести ответственность в случае, если превысят свои полномочия — например, для применения огнестрельного оружия не было крайней необходимости.

Вышеизложенные правила прописали также в Воздушном кодексе России. Аналогичное право на применение силы и специальных средств для защиты объектов от беспилотников получили сотрудники транспортной безопасности.

Ранее в Московской области бывший полицейский сбил беспилотник из охотничьего ружья. В результате летательный аппарат упал в поле. После этого МЧС запретило россиянам сбивать дроны подручными средствами.