Раскрыты данные о сбившем из ружья украинский беспилотник жителе Подмосковья

Сбивший из ружья украинский беспилотник в Подмосковье служил ранее в полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
52-летний Александр в прошлом был полицейским, по данным Telegram-канала SHOT, он — бывший военный.
Мужчина из гладкоствольного ружья 12-го калибра сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Дулебино, стоя на костылях. Он недавно сломал ногу.
Его в настоящее время опрашивают сотрудники полиции. Сбить БПЛА ему удалось со второго выстрела.
«Одним беспилотником стало легче, и он никого не убил», — резюмировал произошедшее мужчина.
11 марта стало известно, что житель Подмосковья сбил из ружья один из атаковавших регион дронов.
В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотников. Над десятью регионами сбили 337 беспилотников, свыше сотни дронов летели на Москву. В результате в Подмосковье один человек получил несовместимые с жизнью травмы.