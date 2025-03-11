Раскрыты данные о сбившем из ружья украинский беспилотник жителе Подмосковья

Сбивший из ружья в Подмосковье БПЛА ВСУ в прошлом служил полицейским

Сбивший из ружья дрон россиянин рассказал подробности схватки с БПЛА

Начало событий в новости Сбивший из ружья дрон россиянин рассказал подробности схватки с БПЛА

Сбивший из ружья украинский беспилотник в Подмосковье служил ранее в полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

52-летний Александр в прошлом был полицейским, по данным Telegram-канала SHOT, он — бывший военный.

Мужчина из гладкоствольного ружья 12-го калибра сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Дулебино, стоя на костылях. Он недавно сломал ногу.

Его в настоящее время опрашивают сотрудники полиции. Сбить БПЛА ему удалось со второго выстрела.

«Одним беспилотником стало легче, и он никого не убил», — резюмировал произошедшее мужчина.

11 марта стало известно, что житель Подмосковья сбил из ружья один из атаковавших регион дронов.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотников. Над десятью регионами сбили 337 беспилотников, свыше сотни дронов летели на Москву. В результате в Подмосковье один человек получил несовместимые с жизнью травмы.