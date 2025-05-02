Назван фаворит в борьбе за ключевой пост в США

Axios: Фаворитом на пост советника Трампа по нацбезопасности стал Стивен Миллер

Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер стал фаворитом в борьбе за вакантный пост советника по национальной безопасности. Его имя изданию Axios назвали сразу пять анонимных источников, знакомых с ситуацией.

«Ключевой политический советник Трампа Стивен Миллер набирает популярность в Белом доме как один из главных кандидатов на пост следующего советника по нацбезопасности. Миллер — идейный вдохновитель скандальных мер Трампа по борьбе с иммиграцией — является одним из старейших и наиболее доверенных помощников президента», — отмечает издание.

Один из источников рассказал Axios, что Миллер заставил Совет внутренней безопасности работать как часы. Другой собеседник отметил, что Трамп имеет привычку доверять небольшому числу советников и возлагать на них большую ответственность, поэтому никто не удивится, если Миллер займет несколько постов. Еще один инсайдер поделился, что Миллер уже выразил заинтересованность в этой позиции.

Пост стал вакантным 1 мая, когда Трамп уволил занимавшего его Майка Уолтца. Предполагаемой причиной стал произошедший в апреле скандал с утечкой секретных данных — тогда Уолтц по ошибке добавил в закрытый чат в мессенджере Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.