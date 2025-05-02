Судно с гуманитарной помощью для Газы атаковали у берегов Мальты

Судно с гумпомощью для сектора Газа тонет у берегов Мальты после атаки БПЛА

Корабль «Флотилии свободы» с гуманитарной помощью для сектора Газа атаковали беспилотниками у берегов Мальты. Об этом сообщил пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар, пишет CNN.

По его словам, сейчас судно тонет из-за появившейся после удара пробоины. «Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту», — заявила Аджар.

Связи с людьми на борту пока нет. Как уточнила собеседница, там находятся 30 правозащитников из разных стран. По предварительной информации, корабль атаковали израильским беспилотником.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил об ударах ЦАХАЛ по Дамаску. Он подчеркнул, что страна не допустит развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины.