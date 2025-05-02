Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 2 мая 2025Мир

Судно с гуманитарной помощью для Газы атаковали у берегов Мальты

Судно с гумпомощью для сектора Газа тонет у берегов Мальты после атаки БПЛА
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Корабль «Флотилии свободы» с гуманитарной помощью для сектора Газа атаковали беспилотниками у берегов Мальты. Об этом сообщил пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар, пишет CNN.

По его словам, сейчас судно тонет из-за появившейся после удара пробоины. «Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту», — заявила Аджар.

Связи с людьми на борту пока нет. Как уточнила собеседница, там находятся 30 правозащитников из разных стран. По предварительной информации, корабль атаковали израильским беспилотником.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил об ударах ЦАХАЛ по Дамаску. Он подчеркнул, что страна не допустит развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бакальчука проверят по статье о дискредитации армии России

    Украинский посол возмутился концерту ко дню Победы в Вене

    В МИД России заявили об истерике Киева от мирных инициатив Москвы

    Россияне смогут установить самозапрет на выдачу сим-карт

    На Украине пообещали наказать виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов

    Врач назвала помогающие быстрее просыпаться по утрам упражнения

    В России женщину задержали при подготовке теракта на 9 Мая

    У бойцов ВСУ нашли нацистские шевроны

    В Петербурге поссорившуюся с парнем школьницу нашли под окнами жилого дома

    Идею размещения войск Северной Кореи на границе России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости