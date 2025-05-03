Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» объяснил нежелание россиян играть за рубежом

Бывший игрок ЦСКА Тошич заявил, что футболисты чувствуют себя удобно в России

Бывший футболист ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич объяснил нежелание россиян играть за рубежом. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что футболисты чувствуют себя удобно в России, так как живут дома и получают при этом хорошие деньги. Он подчеркнул, что имея такую же возможность в «Партизане», вряд ли бы уехал за границу. «В этом Сербия и Россия отличаются», — добавил Тошич.

Ранее Тошич сравнил Москву с Манчестером. Игрок отметил, что Москва чище и интереснее.

Тошич играл за «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2010 год и стал с командой чемпионом Англии. В ЦСКА серб выступал с 2010 по 2017 год, в его активе три победы в Российской премьер-лиге и две — в Кубке России.