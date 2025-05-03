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16:52, 3 мая 2025Мир

Министр обороны Индии пропустит парад Победы в Москве

Министр обороны Индии Раджнат Сингх пропустит парад Победы в Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Раджнат Сингх

Раджнат Сингх. Фото: Adnan Abidi / Reuters

Министр обороны Индии Раджнат Сингх пропустит парад в честь 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщает India Today.

Отмечается, что, вероятнее всего, Сингх не приедет в Россию на 9 Мая. Вместо него на праздновании может присутствовать его заместитель Санджай Сет.

При этом известно, что изначально посетить торжество должен был премьер-министр Индии Нарендра Моди, однако он отказался от поездки. Его отказ связывают с напряженными отношениями между Индией и Пакистаном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в Москве. По его словам, российская сторона якобы самостоятельно может совершать в отношении гостей различные действия и перекладывать вину за них на Украину.

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