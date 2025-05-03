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15:11, 3 мая 2025Россия

В Калининградской области произошли массовые отключения электроэнергии

В Калининградской области произошел серьезный перебой с электроэнергией
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

В Калининградской области зафиксировали серьезный перебой с подачей электроэнергии. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

В субботу, 3 мая, в Калининградской области произошли массовые отключения электроэнергии. Свет пропал в разных районах, в городе остановилось движение трамваев. Согласно сообщениям Единой дежурно-диспетчерской службы, больше всего сигналов поступает из Ленинградского и Центрального районов. Проблемы с электроэнергией также испытывают жители Черняховска, Гурьевска, Гусева и других городов.

На официальной странице Гусевского городского округа «ВКонтакте» сообщается, что аварийное отключения произошло в нескольких муниципалитетах. «Сработала защита на высоковольтной линии. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — говорится в публикации.

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