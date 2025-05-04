Карпин одним словом высказался о вызове натурализованного бразильца в сборную России

Карпин о вызове натурализованного бразильца Сантоса в сборную России: Посмотрим

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин одним словом высказался о возможном вызове натурализованного бразильца Дугласа Сантоса в команду на летние матчи. Его цитирует Legalbet.

«Посмотрим», — так прокомментировал ситуацию Карпин. Он добавил, что костяк национальной команды останется прежним.

Бразильский защитник «Зенита» Сантос получил российское гражданство в октябре 2024-го. Также он был вызван в состав национальной сборной для подготовки к товарищеским матчам в марте 2025-го, однако в окончательный состав не попал.

На лето 2025-го у сборной России запланировано две товарищеские встречи. Подопечные Карпина 6 июня сыграют с Нигерией в московских «Лужниках», а 10 июня проведут матч с Белоруссией в Минске.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.