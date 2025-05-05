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19:21, 5 мая 2025Россия

Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в российском регионе

Врио курского губернатора Хинштейн: При атаке ВСУ на жилой дом пострадал человек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Мирная жительница пострадала при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в деревне Лещиновка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В результате удара пострадала 61-летняя женщина — у нее осколочные ранения, состояние — средней степени тяжести. В ближайшее время ее доставят в медицинское учреждение», — уточнил Хинштейн.

Глава региона призвал жителей соблюдать все меры безопасности, так как ВСУ продолжают атаковать Курскую область. Он также обратился к ним с просьбой быть бдительными.

В понедельник, 5 мая, ВСУ также атаковали два других села в Курской области. В населенном пункте Щеголек беспилотник ударил по автомобилю, внутри которого находились пять работников агрохолдинга, две женщины не выжили. В селе Званном Глушковского района из-за сброса взрывчатки на гражданский автомобиль несовместимые с жизнью травмы получил 53-летний мужчина.

В Курской области между тем обострилась ситуация на границе. Первые сообщения об этом стали появляться утром в понедельник, 5 мая. Тогда сообщалось об ударах по поселку Теткино и мосту через реку Сейм. Впоследствии стало известно о новом наступлении бронегрупп противника в направлении Теткино. ВСУ, по разным данным, бросили на прорыв границы от 50 до 250 человек. Минобороны России ситуацию пока не комментировало.

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