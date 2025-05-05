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20:04, 5 мая 2025Из жизни

Принц Уильям задумал покарать опального принца Гарри за новое интервью

Интервью принца Гарри поразило и раздосадовало британскую королевскую семью
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Принц Уильям

Принц Уильям. Фото: Jane Barlow / Pool via Reuters

Новое интервью, которое принц Гарри дал «Би-би-си», поразило и раздосадовало британскую королевскую семью. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Хотя в интервью Гарри рассуждал о примирении с королевской семьей, он также упомянул возможную смерть короля Карла III. «Я не знаю, сколько отцу осталось жить, — сказал опальный принц. — Он со мной не разговаривает из-за этой ерунды с безопасностью».

Бывший придворный, согласившийся прокомментировать интервью Гарри для Daily Beast, назвал высказывание о здоровье монарха крайне безвкусным. По его мнению, Карл вряд ли станет что-то делать, однако ожидать того же от принца Уильяма нельзя. Уильям, скорее всего, будет действовать беспощадно и покарает брата, как только унаследует престол.

Бывший придворный утверждает, что все связи королевской семьи с Гарри будут оборваны. Кроме того, Уильям лишит Гарри и Меган права на обращение «Ваше королевское высочество». «Это будет среди первых вещей, которые он сделает», — считает он.

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Того же мнения придерживается и другой источник Daily Beast, лично знакомый с принцем Уильямом. Он полагает, что своим интервью «Би-би-си» Гарри продемонстрировал отсутствие интереса к примирению и в результате лишится права использовать обращение «Ваше королевское высочество».

Помимо обращения, у Гарри и Меган пока остаются титулы герцога и герцогини Сассекских. Их может отобрать только парламент, разрешения которого Уильям вряд ли станет добиваться.

Ранее сообщалось, что в интервью «Би-би-си» принц Гарри рассказал о покушении на него, которое готовили известные ему люди. По его мнению, именно из-за этого королевская семья лишила его охраны.

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