В США прокомментировали угрозы Зеленского про парад Победы

Журналист Фази назвал угрозы Зеленского про парад Победы в Москве волей к смерти

Президент Украины Владимир Зеленский угрозами про парад Победы в Москве демонстрирует подсознательное стремление к смерти. Такое мнение высказал американский журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X.

«Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти», — написал он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала его слова классической угрозой террориста международного масштаба.

Незадолго до этого украинский лидер намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.