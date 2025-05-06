Опубликованы кадры с места падения беспилотника в Москве

ТАСС опубликовал кадры с места падения БПЛА на Каширском шоссе в Москве

В сети появились кадры с места падения беспилотного летательного аппарата в Москве. Их публикует ТАСС.

Кадры, как сообщается, сняты на Каширском шоссе в Москве. На них видны осколки стекла, а также работа сотрудников экстренных служб на месте происшествия.

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Беспилотники пытались атаковать Москву в ночь на вторник, 6 мая. Силы противовоздушной обороны (ПВО), как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, тогда сбили 19 летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе. На месте падения обломков дронов, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

По данным Минобороны, за ночь над Московским регионом сбили 19 летательных аппаратов. Всего над 11 регионами России силы ПВО перехватили 105 беспилотников. В сети также появились кадры пролета беспилотника над подмосковным Наро-Фоминском.