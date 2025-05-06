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12:57, 6 мая 2025Спорт

Отец Большунова рассказал о реакции сына на попадание снаряда в их дом в Брянской области

Отец Большунова рассказал о реакции сына на попадание снаряда ВСУ в их дом
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отец российского лыжника Александра Большунова Александр Большунов-старший рассказал о реакции сына на попадание снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в их дом в Брянской области. Его слова приводит Championat.сom.

«Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми?» — заявил Александр Большунов-старший.

Дом родителей лыжника Большунова в селе Подывотье Брянской области был разрушен 25 апреля после прямого попадания снаряда ВСУ. Никто не пострадал, отец спортсмена заявил, что успел покинуть место жительства.

Спустя несколько дней, старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о психологическом состоянии трехкратного олимпийского чемпиона из-за произошедшего. «Я просто не могу передать те эмоции, которые переживает Александр », — заявил Бородавко.

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