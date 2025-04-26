Отец Большунова прокомментировал попадание снаряда ВСУ в его дом

Отец Большунова заявил, что душевно пострадал от попадания снаряда ВСУ в его дом

Александр Большунов, отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, прокомментировал попадание снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в его дом. Его слова приводит РИА Новости.

Большунов-старший заявил, что пострадал душевно от случившегося. Он подчеркнул, что успел покинуть место жительства.

Ранее стало известно, что дом семьи Большуновых был уничтожен в результате прямого попадания украинского боеприпаса 25 апреля. Дом был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, после чего начался пожар. В результате произошедшего постройки полностью выгорели.

Семья лыжника Большунова проживала в селе Подывотье Севского района. Уезжать из дома родственники спортсмена долго отказывались, несмотря на продолжающиеся обстрелы местности и попытки бойцов ВСУ зайти в населенный пункт.

Большунов является трехкратным чемпионом Игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.