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14:29, 6 мая 2025Силовые структуры

Отец рассказал на суде про отравление детей дихлофосом в Красноярском крае

В Красноярском крае в суде отец рассказал про отравление детей дихлофосом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

В Красноярском крае в суде отец рассказал про отравление детей дихлофосом в селе Красная Сопка. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По данным канала, отцу четверых детей, которые отравились дихлофосом, грозит до четырех лет заключения. В зале суда он рассказал, что не проветрил дом после использования инсектицидов, но полностью свою вину не признал.

Об отравлении красноярской семьи после ужина стало известно утром 21 сентября 2024 года. В этот день родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Их госпитализировали. Медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день не стало 11-летней девочки, а ночью 23 сентября — 12-летней девочки.

Позже экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила в результате токсического действия неустановленного вещества.

Как оказалось, дом, в котором проживала семья, в этот день обрабатывали дихлофосом. По словам родителей, в это время дети находились на улице. После прогулки они вернулись домой, и мать начала готовить ужин.

Ранее сообщалось, что в суд направили дело об отравлении.

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