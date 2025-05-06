Последствия попытки атаки украинского дрона в Подмосковье сняли на видео

Жители Ногинска сняли на видео последствия попытки атаки дрона ВСУ

Жители Ногинска в Подмосковье сняли на видео последствия попытки атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На выложенных кадрах видны следы работы системы противовоздушной обороны (ПВО), которая уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над городом. Кроме того, другим очевидцам удалось заснять обломки БПЛА, которые рухнули на парковку после удара ракеты ПВО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух БПЛА, летевших на российскую столицу. Жителей подмосковных городов Жуковский и Раменское предупреждали об опасности удара беспилотников.

В городах Щелково и Лосино-Петровское сработала система ПВО.