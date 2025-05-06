Раскрыта роль галлюциногенов в древней политике

PNAS: Галлюциногены играли важную роль в формировании власти в древних Андах

Психоактивные растения могли играть ключевую роль в становлении социальной иерархии ранних цивилизаций Анд. Об этом пишет международная группа ученых в журнале PNAS, сообщая о находке прямых археологических доказательств употребления галлюциногенов в Чавин-де-Уантар — одном из главных памятников доколумбовой Южной Америки.

Комплекс Чавин-де-Уантар расположен на высоте более 3 000 метров в предгорьях Перу. Его возводили между XII и V веками до нашей эры представители чавинской культуры — одной из первых высокоорганизованных обществ региона.

В ходе раскопок в центральной части комплекса археологи обнаружили 23 ритуальных предмета — трубки, ложечки и таблички, по форме напоминающие ингаляторы галлюциногенов. Химический и микроботанический анализ показал: на поверхности артефактов сохранились остатки двух растений, традиционно используемых в обрядах — табака рода Nicotiana и анаденантеры змеевидной (Anadenanthera colubrina).

Исследователи считают, что доступ к ритуальному опыту был строго ограничен — трубки и прочие предметы обнаружили в небольших комнатах, где могли находиться лишь единицы. Это позволяло властной элите контролировать мистический опыт и использовать его для легитимации своего положения.

Находка дополняет этнографические данные и объясняет, каким образом в Центральных Андах могли формироваться ранние иерархические структуры. Власть, поддержанная галлюциногенным «откровением», превращалась в нечто сакральное — а правители становились посредниками между мирами.