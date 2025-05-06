Стало известно об уничтожении еще шести летевших в сторону Подмосковья беспилотников

Shot: Сбиты еще шесть летевших в сторону Подмосковья беспилотников ВСУ

Российские военные сбили еще минимум шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), предварительно, направлявшихся в сторону Подмосковья. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, два дрона поражены над Калужской областью, еще четыре сбиты при помощи авиации в Тульской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона, направлявшихся в сторону города. Аналогичные данные привели в Минобороны России. Однако информация о месте падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.