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18:30, 6 мая 2025Россия

Стало известно об уничтожении еще шести летевших в сторону Подмосковья беспилотников

Shot: Сбиты еще шесть летевших в сторону Подмосковья беспилотников ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские военные сбили еще минимум шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), предварительно, направлявшихся в сторону Подмосковья. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, два дрона поражены над Калужской областью, еще четыре сбиты при помощи авиации в Тульской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона, направлявшихся в сторону города. Аналогичные данные привели в Минобороны России. Однако информация о месте падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

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