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17:57, 6 мая 2025Спорт

В Бразилии опровергли проведение матча со сборной России

В Бразильской конфедерации футбола опровергли проведение матча со сборной России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В сборной Бразилии опровергли проведение товарищеского матча против команды России. Об этом сообщает CNN Brazil со ссылкой на заявление Бразильской конфедерации футбола (CBF).

В CBF рассказали, что матчи против сборной России не запланированы ни в футболе, ни в другом виде спорта.

Ранее появились данные, что Россия и Бразилия провели переговоры по поводу товарищеской встречи осенью 2025 года в Москве. Бразильский портал Band.com сообщил, что запрос от РФС поступал еще в 2024-м.

Ближайший товарищеский матч сборная России сыграет 6 июня в «Лужниках». В этот день команда Валерия Карпина встретится с Нигерией.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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