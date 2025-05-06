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14:48, 6 мая 2025Спорт

В РФС высказались о проведении матча между сборными России и Бразилии

В РФС опровергли переговоры о проведении матча между Россией и Бразилией
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Российском футбольном союзе (РФС) высказались о проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным источника, в РФС информацию о проведении игры назвали слухами. Официального комментария от бразильской стороны пока не последовало.

Ранее появились данные, что Россия и Бразилия провели переговоры по поводу товарищеской встречи осенью 2025 года в Москве. Бразильский портал Band.com сообщил, что запрос от РФС поступал еще в 2024-м.

Ближайший товарищеский матч сборная России сыграет 6 июня в «Лужниках». В этот день команда Валерия Карпина встретится с Нигерией.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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