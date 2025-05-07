ФИФА выразила надежду на участие России в ЧМ по футболу в 2026 году

Президент ФИФА выразил надежду на участие России в ЧМ по футболу в 2026 году

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила надежду на участие России в чемпионате мира (ЧМ) по футболу в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент организации Джанни Инфантино на встрече с главой США Дональдом Трампом заявил, что это было бы возможно, если наступит мир на Украине.

Ранее стало известно, что УЕФА начал предпринимать шаги по возвращению российских команд на международные турниры. По информации The Independent, часть высокопоставленных футбольных деятелей готова вернуть Россию немедленно.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.