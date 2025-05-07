Песков порассуждал об ответе России на атаки ВСУ на Москву

Песков об атаках на Москву накануне перемирия: Тут нечего комментировать

Позиция России по перемирию на 9 Мая хорошо известна, дополнительно комментировать нечего. Так на вопрос о действиях в ответ на атаки украинских беспилотников на Москву накануне перемирия ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Представителю Кремля задали вопрос о том, будет ли отвечать Россия на провокационные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии перемирия, а также о вероятности удара системой «Орешник».

«В данном случае нечего комментировать. Позиция наша по перемирию хорошо известна. Все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», — сказал он.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне (СВО в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия будут остановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Москва ожидает, что Киев последует этому примеру.