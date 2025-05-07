ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов

ПСЖ победил «Арсенал» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» победил «Арсенал» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже в среду, 7 мая, и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Витинья не смог реализовать пенальти. У гостей отличился Букайо Сака.

В первом матче счет был 1:0 в пользу парижан. Таким образом, по сумме двух матчей в финал турнира прошел ПСЖ.

Вторым финалистом стал итальянский «Интер». Команда оказалась сильнее «Барселоны» (7:6 в двух играх).