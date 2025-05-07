Реакцию горожан на прошедший по центру Москвы строй бойцов СВО с медалями сняли на видео

Приветствие москвичами участников СВО с медалями на груди сняли на видео

Реакцию горожан на прошедший по центру Москвы строй участников специальной военной операции (СВО) сняли на видео. Снятый прохожим видеоролик опубликовал военкор Дмитрий Стешин в Telegram.

На кадрах показаны десятки бойцов с медалями на груди и в военной форме, идущие мимо одного из магазинов в центре столицы. Москвичи хлопают в ладоши, приветствуют их и скандируют «Россия».

На видео попал также момент перед или после репетиции парада Победы, который традиционно пройдет в Москве 9 мая, пояснил Стешин.

7 мая генерал Виктор Соболев оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в связи с празднованием Дня Победы. По его словам, столица хорошо защищена, однако нужно быть готовыми к любым провокациям.