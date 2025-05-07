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12:26, 7 мая 2025Россия

Реакцию горожан на прошедший по центру Москвы строй бойцов СВО с медалями сняли на видео

Приветствие москвичами участников СВО с медалями на груди сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Реакцию горожан на прошедший по центру Москвы строй участников специальной военной операции (СВО) сняли на видео. Снятый прохожим видеоролик опубликовал военкор Дмитрий Стешин в Telegram.

На кадрах показаны десятки бойцов с медалями на груди и в военной форме, идущие мимо одного из магазинов в центре столицы. Москвичи хлопают в ладоши, приветствуют их и скандируют «Россия».

На видео попал также момент перед или после репетиции парада Победы, который традиционно пройдет в Москве 9 мая, пояснил Стешин.

7 мая генерал Виктор Соболев оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в связи с празднованием Дня Победы. По его словам, столица хорошо защищена, однако нужно быть готовыми к любым провокациям.

ЖЗЛ
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