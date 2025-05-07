Силы ПВО сбили еще три украинских беспилотника на подлете к Москве

Собянин: Средства ПВО отразили попытку еще трех БПЛА атаковать Москву

Силы противовоздушной обороны отразили попытку еще трех украинских беспилотников атаковать Москву, дроны были сбиты на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены еще три украинских беспилотника на подлете к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он.

Ранее силы ПВО сбили пять БПЛА на подлете к столице, на место также выехали экстренные службы. До этого Собянин заявлял об уничтожении сначала одного, а затем еще двух беспилотников, которые летели на столицу. Очевидцам удалось снять момент уничтожения одного из дронов на видео. Беспилотник сбили над подмосковным Домодедово.