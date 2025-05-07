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13:48, 7 мая 2025Спорт

В Кремле оценили сроки возвращения сборной России по футболу на турниры

Песков выразил надежду, что сборная России в ближайшее время вернется на турниры
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценили сроки возвращения сборной России по футболу на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля назвал несправедливым то, что национальная команда до сих пор не может участвовать в соревнованиях. «Надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится», — подчеркнул Песков.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выразила надежду на участие России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Президент организации Джанни Инфантино на встрече с главой США Дональдом Трампом заявил, что это было бы возможно, если наступит мир на Украине.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

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