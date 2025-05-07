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11:58, 7 мая 2025Россия

В Петербурге в День Победы закроют семь торговых центров

В центре Петербурга в День Победы закроют семь торговых центров для безопасности
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В центре Санкт-Петербурга семь торговых центров (ТЦ) приостановят работу в День Победы в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своем сайте.

На полдня в Петербурге закроют торговые центры «Галерея», «Адмирал», «Невский центр», «Большой гостиный двор». «Пассаж», «Grand Palace» и «Невский атриум». Также будет ограничена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в этих ТЦ.

Торговые центры будут закрыты с 10 утра до 16 вечера. Такие меры власти приняли «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы».

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности в Москве с 7 по 9 мая будут вводиться временные ограничения в работе транспорта и связи. Во время праздников также усилили меры безопасности в российских аэропортах.

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