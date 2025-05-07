В Петербурге в День Победы закроют семь торговых центров

В центре Петербурга в День Победы закроют семь торговых центров для безопасности

В центре Санкт-Петербурга семь торговых центров (ТЦ) приостановят работу в День Победы в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своем сайте.

На полдня в Петербурге закроют торговые центры «Галерея», «Адмирал», «Невский центр», «Большой гостиный двор». «Пассаж», «Grand Palace» и «Невский атриум». Также будет ограничена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в этих ТЦ.

Торговые центры будут закрыты с 10 утра до 16 вечера. Такие меры власти приняли «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы».

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности в Москве с 7 по 9 мая будут вводиться временные ограничения в работе транспорта и связи. Во время праздников также усилили меры безопасности в российских аэропортах.