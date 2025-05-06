Российские аэропорты усилили меры безопасности во время праздников

АТОР: Аэропорты Внуково и Шереметьево усилили меры безопасности перед 9 Мая

Российские аэропорты Внуково и Шереметьево усилили меры безопасности в преддверии празднования 9 Мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что во Внуково будет действовать усиленный досмотр в период с 8:00 8 мая до 8:00 12 мая. В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что в это время у пассажиров для входа в терминал могут попросить посадочный талон или маршрутную квитанцию, поэтому их на всякий случай стоит распечатать.

Вылетающим из столичного аэропорта Шереметьево пассажирам порекомендовали приезжать минимум за три часа до окончания регистрации на рейс. Кроме того, россиян попросили воздержаться от шуток о бомбах в багаже или ручной клади при прохождении предполетного досмотра.

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, в свою очередь, напомнили, что недавно там изменились правила досмотра при входе в терминал. Теперь мобильные телефоны и ключи пассажиров нужно пропускать через аппарат для досмотра, а не просто выкладывать рядом с рамкой.

Кроме того, о переводе служб на усиленных режим работы сообщили в аэропорту Сочи.

В ночь на вторник, 6 мая, тринадцать российских аэропортов приостановили полеты. Ограничительные меры действовали в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, а также в авиагаванях Самары, Саратова, Волгограда, Калуги, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска.

