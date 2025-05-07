В России допустили ответ Киеву жестче «Орешника»

Политолог Марков: Говорят об ударе «Орешника» по Киеву, жестче надо

В России говорят о возможном ответном ударе ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, однако с Украиной следует вести себя более жестко. Такие шаги допустил российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По заявлению эксперта, к давлению на Киев надо подключать и президента США Дональда Трампа, так как агрессивные намерения Владимира Зеленского подрывают мирные усилия американского лидера.

«Если Зеленский реально что-то сделает против Парада Победы — ответ будет настоящим. Уже говорят об "Орешнике" по Киеву. Но и не только. (...) Жестче надо, жестче!» — написал в блоге Марков.

Ранее в России заявили о поручении президента России Владимира Путина выбрать цели для «Орешника» в Киеве в ответ на возможные удары Вооруженных сил Украины.

