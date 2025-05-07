В России осудят завербованного Киевом молдаванина за съемку военной техники России

В Крыму осудят завербованного Киевом Курдоглу за съемку военной техники России

В Крыму осудят завербованного Киевом Евгения Курдоглу (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за съемку военной техники России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, уголовное дело в отношении 33-летнего Курдоглу направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

О задержании молдаванина ФСБ сообщила 14 апреля. В своих признательных показаниях он рассказал, что фиксировал движение военной техники Вооруженных сил России по Крымскому мосту, а после передал отснятый материал сотруднику украинских спецслужб. Также он, по заданию куратора, сфотографировал военную базу, систему ПВО в Крыму и прилет с украинской стороны по парому. Вместе с этим Курдоглу планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.

Ранее сообщалось, что задержанного ФСБ молдаванина Курдоглу внесли в России в перечень террористов.