В России впервые вручили особые награды для штурмовиков

Минобороны России: В Подмосковье впервые вручили нагрудные знаки «За штурм»

В России впервые вручили особые награды для штурмовиков — нагрудные квалификационные знаки «За штурм». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, первые награды были вручены в Подмосковье. Число врученные нагрудных знаков уже превысило две сотни.

«Знак вручается за участие в наступательных действиях (...) и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, приведших к взятию рубежей и объектов», — сообщили в Минобороны.

Новая награда была учреждена приказом главы министерства Андрея Белоусова.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал об отправке на штурм без оружия. «Первая задача — ползти без автомата впереди штурмовой группы, снимая магнитные мины. Так себе ощущение, когда идешь на штурм первым, да еще без оружия», — вспомнил о боевом опыте ветеран.