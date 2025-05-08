Федерация фехтования Украины выступила с заявлением о новом допуске россиян

Украинская федерация фехтования назвала новый допуск россиян произволом

Украинская федерация фехтования выступила с заявлением после допуска россиян до командных соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщается на странице организации в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На Украине назвали ситуацию произволом и подчеркнули, что только они реагируют и оспаривают предыдущие незаконные решения. «Большинство же иностранных федераций, к сожалению, или подыгрывают россиянам, или в лучшем случае остаются в стороне от процесса», — посчитали они.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях. Фехтовальщики будут соревноваться в нейтральном статусе и будут выступать под флагом FIE.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

