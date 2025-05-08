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10:55, 8 мая 2025Спорт

Федерация фехтования Украины выступила с заявлением о новом допуске россиян

Украинская федерация фехтования назвала новый допуск россиян произволом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Украинская федерация фехтования выступила с заявлением после допуска россиян до командных соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщается на странице организации в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На Украине назвали ситуацию произволом и подчеркнули, что только они реагируют и оспаривают предыдущие незаконные решения. «Большинство же иностранных федераций, к сожалению, или подыгрывают россиянам, или в лучшем случае остаются в стороне от процесса», — посчитали они.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях. Фехтовальщики будут соревноваться в нейтральном статусе и будут выступать под флагом FIE.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

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