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15:50, 8 мая 2025Спорт

Обвиненного в домогательствах россиянина признали лучшим тренером в Эстонии

Обвиненный в домогательствах Розанов получил приз лучшему тренеру в Эстонии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, обвиненный бывшей подопечной Вероники Жилиной в домогательствах, получил приз лучшему тренеру юниоров в Эстонии по итогам сезона. Об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщила фигуристка специалиста Элина Гойдина.

Спортсменка написала, что была признана лучшей фигуристкой среди юниорок, а Розанов — лучшим тренером юниоров.

16 апреля Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске тренер уговаривал сделать ей массаж в номере.

Розанов ответил на заявление Жилиной. Он назвал информацию ложью.

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