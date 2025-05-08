Слова Трампа о ключевой роли США в победе над фашизмом оценили

Политолог Калачев: Трамп использует популизм, чтобы поднять рейтинг

Глава Белого дома Дональд Трамп словами о победе США во Второй мировой войне ищет подходы к американской аудитории, потому что сейчас у него самый низкий рейтинг после 100 дней пребывания у власти среди всех бывших президентов, объяснил политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что Россия была крупным фактором в победе над фашизмом, но войну выиграла Америка. По его словам, Соединенные Штаты были «доминирующей силой» во Второй мировой войне.

Политолог отметил, что сейчас Трамп работает на внутреннюю аудиторию и ему совершенно все равно, что по этому поводу подумают в России или еще где-то. Ему критически важно удержать рейтинг, потому что в 2026 году в Америке пройдут большие выборы губернаторов и в Конгрессе, которые могут поставить под вопрос судьбу будущей президентской гонки, объяснил Калачев.

Трамп говорит то, что его избиратели, республиканцы, хотят от него услышать Константин Калачев политолог

«Американские избиратели смотрят американские фильмы, где ключевую роль действительно играют американцы. И, собственно говоря, слова Трампа ложатся на подготовленную почву. Никакого злого умысла там нет, есть жесткий прагматизм. Он использует популизм и свободу слова для того, чтобы, не дав людям фактически ничего, поднять их чувство национальной гордости», — рассказал политолог.

Он добавил, что сейчас Трамп пытается польстить простому американцу, которому приятно думать, что это его деды и прадеды победили во Второй мировой войне. В связи с этим он просто игнорирует внешнюю аудиторию и пользуется каждым случаем, чтобы создать инфоповод из воздуха, заключил политолог.

7 мая Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война якобы не была бы выиграна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне.

